PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Останнє слово у законі про особливий статус Донбасу буде за Радою – Яременко

Закон про особливий статус Донбасу підготує Верховна Рада, але його позицію планують узгодити з РФ.

Останнє слово у законі про особливий статус Донбасу буде за Радою – Яременко

Глава парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко заявив, що Верховна Рада за сприяння Офісу президента підготує новий проект закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей.

– Немає жодних сумнівів, що оточення президента, його радники, співробітники Офісу президента братимуть участь в цій роботі, оскільки вони є учасниками переговорів з РФ, є носіями знань про те, які умови окреслені, – сказав Яременко.

Читайте: Деокупація Криму і Донбасу: Зеленський заявив про необхідність розроблення стратегії

За його словами, позицію щодо закону про Донбас також збираються узгодити з РФ, проте останнє слово буде за українським парламентом.

До слова, Богдан Яременко вважає, що не варто готувати законопроект про особливий статус Донбасу до зустрічі в нормандському форматі.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

верховна рада
Верховна Рада призначила новий склад ЦВК (СПИСОК)
верховна рада
Затвердження складу ЦВК і програми уряду: порядок денний Ради на 4 жовтня
Засідання Верховної Ради 4 жовтня (ОНЛАЙН)
Засідання Верховної Ради 4 жовтня (ОНЛАЙН)
Календар роботи Верховної Ради
Календар роботи Верховної Ради
Хімічна кастрація педофілів – Рада відхилила закон
Хімічна кастрація педофілів – Рада відхилила закон
Рада збільшила штрафи за відмову у пільговому проїзді
Рада збільшила штрафи за відмову у пільговому проїзді
Паспорт РФ
Країни ЄС отримали інструкцію щодо видавання віз жителям ОРДЛО
Держприкордонслужба
На Донбасі з 29 жовтня змінюється порядок перетину лінії розмежування
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка