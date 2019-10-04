Закон про особливий статус Донбасу підготує Верховна Рада, але його позицію планують узгодити з РФ.

Глава парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко заявив, що Верховна Рада за сприяння Офісу президента підготує новий проект закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей.

– Немає жодних сумнівів, що оточення президента, його радники, співробітники Офісу президента братимуть участь в цій роботі, оскільки вони є учасниками переговорів з РФ, є носіями знань про те, які умови окреслені, – сказав Яременко.

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За його словами, позицію щодо закону про Донбас також збираються узгодити з РФ, проте останнє слово буде за українським парламентом.

До слова, Богдан Яременко вважає, що не варто готувати законопроект про особливий статус Донбасу до зустрічі в нормандському форматі.