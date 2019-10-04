4 жовтня стартує другий етап реформи Генеральної прокуратури, який складатиметься з переатестації, скорочення кількості прокурорів і підвищення зарплат.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив про запуск другої частини реформи прокуратури. Її головним етапом стане проведення атестації.

За словами генпрокурора, порядок і графік проведення атестації вже опубліковано.

– Ми запускаємо реформу прокуратури, її очищення і, фактично, її перезавантаження… Сьогодні ми запускаємо другий етап реформи, першим етапом було ухвалення закону і підготовка для реалізації закону Про реформування прокуратури, – сказав він.

Рябошапка анонсував скорочення кількості прокурорів і підвищення їм заробітної плати.

– Наша прокуратура повинна бути оновленою, і ми бачимо в ній меншу кількість прокурорів, – сказав він.

Генпрокурор зазначив, що Україна не потребує такої великої кількості прокурорів, яка є зараз.

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Також ГПУ спільно з НАБУ впроваджуватиме систему постійної перевірки доброчесності.

Глава Генпрокуратури додав, що зараз система правоохоронних органів працює як єдиний механізм.

– Практично щотижня вручаються підозри, притягуються до кримінальної відповідальності колишні чиновники. Протягом останнього тижня як мінімум п’ять колишніх народних депутатів отримали повідомлення про підозру, – зазначив він.

Головний військовий прокурор України Віктор Чумак розповів, що його відомство після реформи займатиметься винятково військовими злочинами та злочинами, спрямованими на національну безпеку і оборону, зокрема, у військово-промисловому комплексі.

За його словами, військові прокурори працюватимуть у тісному контакті зі слідчими Державного бюро розслідувань.

До слова, Рябошапка заявив, що ГПУ переглядає близько 15 справ, що стосуються Burisma.