4 жовтня стартує другий етап реформи Генеральної прокуратури, який складатиметься з переатестації, скорочення кількості прокурорів і підвищення зарплат.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив про запуск другої частини реформи прокуратури. Її головним етапом стане проведення атестації.
За словами генпрокурора, порядок і графік проведення атестації вже опубліковано.
– Ми запускаємо реформу прокуратури, її очищення і, фактично, її перезавантаження… Сьогодні ми запускаємо другий етап реформи, першим етапом було ухвалення закону і підготовка для реалізації закону Про реформування прокуратури, – сказав він.
Рябошапка анонсував скорочення кількості прокурорів і підвищення їм заробітної плати.
– Наша прокуратура повинна бути оновленою, і ми бачимо в ній меншу кількість прокурорів, – сказав він.
Генпрокурор зазначив, що Україна не потребує такої великої кількості прокурорів, яка є зараз.
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Також ГПУ спільно з НАБУ впроваджуватиме систему постійної перевірки доброчесності.
Глава Генпрокуратури додав, що зараз система правоохоронних органів працює як єдиний механізм.
– Практично щотижня вручаються підозри, притягуються до кримінальної відповідальності колишні чиновники. Протягом останнього тижня як мінімум п’ять колишніх народних депутатів отримали повідомлення про підозру, – зазначив він.
Головний військовий прокурор України Віктор Чумак розповів, що його відомство після реформи займатиметься винятково військовими злочинами та злочинами, спрямованими на національну безпеку і оборону, зокрема, у військово-промисловому комплексі.
За його словами, військові прокурори працюватимуть у тісному контакті зі слідчими Державного бюро розслідувань.
До слова, Рябошапка заявив, що ГПУ переглядає близько 15 справ, що стосуються Burisma.