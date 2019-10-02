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Факти / Україна / Політика

Червоні лінії у нормандському форматі: на що не піде Зеленський

У Слузі народу озвучили червоні лінії, які не буде переходити президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в нормандському форматі.

Володимир Зеленський

лова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко назвав червоні лінії, які Володимир Зеленський не перейде під час зустрічі в нормандському форматі:

  • жодного особливого статусу для Донбасу в Конституції;
  • виконання безпекових умов Мінських угод перед політичними, в тому числі і перед проведенням виборів в ОРДЛО, які мають відбутись одночасно з місцевими виборами по всій території України.

Він додав, що домовленостей щодо проведення виборів в ОРДЛО ще немає.

– Є певні червоні лінії, які публічно озвучені сторонами, у тому числі і президентом Зеленським, – зазначив нардеп.

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Яременко відзначив, що позиція Росії безперечно відрізняється від української.

– Росіяни намагаються все зробити на своїх умовах. Для цього будуть проводитися саміти і працюватимуть радники глав держав, щоб ці розбіжності наближувати і спробувати знайти спільну мову та досягнути якихось домовленостей, – додав він.

Нагадаємо, 1 жовтня Україна погодила формулу Штайнмаєра. За словами президента Володимира Зеленського, її імплементують в закон про особливий статус Донецької та Луганської областей.

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