Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо прослуховування депутатів без згоди парламенту.

За закон №1009 проголосувало 330 депутатів.

Він передбачає скасування скандальних поправок Лозвого і дозволяє Національному антикорупційному бюро і Державному бюро розслідувань здійснювати прослуховування незалежно від Служби безпеки України.

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Крім того, закон скасовує обов’язок правоохоронців просити у Верховної Ради дозвіл на прослуховування та обшук депутатів.

Згідно з законопроектом, відтепер не існуватиме державної монополії на експертизи в кримінальних справах.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський вніс до до Верховної Ради законопроект, у якому пропонує штрафувати депутатів-кнопкодавів.