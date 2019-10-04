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Факти / Україна / Політика

Рада дозволила прослуховувати нардепів без згоди парламенту

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо прослуховування депутатів без згоди парламенту.

Рада дозволила прослуховувати нардепів без згоди парламенту

За закон №1009 проголосувало 330 депутатів.

Він передбачає скасування скандальних поправок Лозвого і дозволяє Національному антикорупційному бюро і Державному бюро розслідувань здійснювати прослуховування незалежно від Служби безпеки України.

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Крім того, закон скасовує обов’язок правоохоронців просити у Верховної Ради дозвіл на прослуховування  та обшук депутатів.

Згідно з законопроектом, відтепер не існуватиме державної монополії на експертизи в кримінальних справах.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський вніс до до Верховної Ради законопроект, у якому пропонує штрафувати депутатів-кнопкодавів.

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