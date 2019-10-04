У Верховній Раді підтримали подання щодо призначення нового складу Центральної виборчої комісії.

4 жовтня народні депутати проголосували за призначення нового складу Центральної виборчої комісії, який запропонував президент Володимир Зеленський.

За кожного члена ЦВК нардепи голосували окремо, але майже за всіх віддавали більше 300 голосів.

Читайте: Засідання Верховної Ради 4 жовтня (ОНЛАЙН)

До нового складу ЦВК потрапили:

Боярчук Оксана Борисівна (Слуга народу);

Буглак Юрій Олександрович (Європейська солідарність);

Гатаулліна Олена Аухатівна (Слуга народу);

Гевко Андрій Євгенович (Голос);

Глущенко Вікторія Анатоліївна (Батьківщина);

Грень Віталій В’ячеславович (Слуга народу);

Діденко Олег Миколайович (Слуга народу) – член попереднього складу ЦВК;

Дубовик Сергій Олегович (Опозиційна платформа – За життя);

Євстігнєєв Андрій Сергійович (Слуга народу) – член попереднього складу ЦВК;

Єфремова Ірина Олексіївна (Слуга народу) – член попереднього складу ЦВК;

Кармазь Олександра Олександрівна (Слуга народу);

Любченко Павло Миколайович (Слуга народу);

Мірошниченко Юрій Романович (Опозиційна платформа – За життя);

Перепелюк Володимир Григорович (Слуга народу);

Плукар Віталій Володимирович (Слуга народу) – член попереднього складу ЦВК;

Постівий Сергій Олександрович (Слуга народу);

Фрицький Юрій Олегович (Слуга народу).

16 з 17 призначених членів ЦВК склали присягу. Не зробив це тільки Юрій Буглак, який перебуває у відрядженні за кордоном.

До слова, Факти ICTV публікували порядок денний засідання Верховної Ради 4 жовтня.