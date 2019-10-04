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Факти / Україна / Політика

Рада повинна відійти від турборежиму – Гончарук

Турборежим ухвалення законів Верховною Радою повинен поступово відійти у минуле.

олексій гончарук

На думку прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, Верховна Рада і Кабінет міністрів повинні бути передбачуваними для суспільства і бізнесу.

Тому форсування ухвалення законів є неправильним і повинне припинитися з часом.

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Олексій Гончарук додав, що закони повинні були ухвалюватися дуже швидко і подякував за це Раді.

Але в майбутньому повинна бути побудована системна робота, щоб показати, що і уряд, і парламент можуть бути передбачуваними для суспільства і бізнесу.

До слова, раніше перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що Рада завершує роботу в турборежимі.

Фото: Урядовий портал

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