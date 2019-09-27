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Факти / Україна / Політика

Рада завершує роботу в турборежимі – Стефанчук

Наступного тижня Верховна Рада може завершити так званий турборежим ухвалення законів та перейти до звичайного режиму роботи, вважає перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук.

Рада завершує роботу в турборежимі – Стефанчук

Партія Слуга народу, яка має більшість у парламенті, з самого початку попереджала про прискорений режим ухвалення пакету законопроектів, нобхідних для перезавантаження влади та запуску економіки, заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

– Думаю, що наступного тижня ми будемо намагатися завершити турборежим та перейти у нормальний режим роботи, – сказав нардеп.

Він також розповів, що Рада розгляне законопроекти про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та викривачів корупції.

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Крім того, парламент може затвердити Програму дій Кабміну.

– У неділю вже крайній термін, я говорив з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком, він сказав, що програма буде внесена, – зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроект №1066 про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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