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Факти / Україна / Політика

Рада затвердила програму діяльності уряду

Верховна Рада затвердила програму діяльності уряду на наступні п’ять років.

Рада затвердила програму діяльності уряду

За затвердження програми дій уряду проголосувало 236 депутатів.

Програма може стати основою кредитування, яке Україна укладе з Міжнародним валютним фондом.

Це означає, що реформи, які уряд закладе у цю програму, стануть передумовами для отримання траншів.

Верховна Рада затвердила програму дій Кабміну

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Згідно зі ст. 87 Конституції України, протягом року після затвердження програми діяльності Кабміну Рада не може розглядати питання відставки уряду.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав, що мета уряду – це зростання економіки за п’ять років на 40%, додавши, що це реально, якщо в наступному році зростання буде 5%, а потім – щороку по 7%.

Гончарук зазначив, що цьому сприятиме підвищення рівня економічних свобод.

Раніше Факти ICTV розповідали, що містить у собі програма дій уряду і які цілі ставить перед собою Кабмін.

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