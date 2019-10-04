Верховна Рада затвердила програму діяльності уряду на наступні п’ять років.

За затвердження програми дій уряду проголосувало 236 депутатів.

Програма може стати основою кредитування, яке Україна укладе з Міжнародним валютним фондом.

Це означає, що реформи, які уряд закладе у цю програму, стануть передумовами для отримання траншів.

Верховна Рада затвердила програму дій Кабміну

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Згідно зі ст. 87 Конституції України, протягом року після затвердження програми діяльності Кабміну Рада не може розглядати питання відставки уряду.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав, що мета уряду – це зростання економіки за п’ять років на 40%, додавши, що це реально, якщо в наступному році зростання буде 5%, а потім – щороку по 7%.

Гончарук зазначив, що цьому сприятиме підвищення рівня економічних свобод.

Раніше Факти ICTV розповідали, що містить у собі програма дій уряду і які цілі ставить перед собою Кабмін.