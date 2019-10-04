PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Україна і Білорусь ведуть переговори про альтернативне постачання енергоресурсів – Лукашенко

Україна і Білорусь обговорюють можливості альтернативних шляхів постачання енергоресурсів, а також готові говорити про збільшення постачання білоруських нафтопродуктів.

Олександр Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час виступу на Другому форумі регіонів України та Республіки Білорусь заявив, що країни ведуть переговори щодо альтернативних можливостей для постачань вуглеводневої сировини.

Це робиться з метою забезпечення безпеки країн.

Крім того, він підтвердила намір Білорусі обговорювати збільшення постачання нафтопродуктів на українські підприємства.

Читайте: Будь-який час і будь-який формат: Лукашенко запросив Зеленського в Білорусь

– Загальна історія і сусідство перевизначили пріоритети, зокрема в економічній сфері. Це, в першу чергу, паливно-енергетичний, агропромисловий комплекс, промислова кооперація і транспортно-логістична сфера, – сказав Лукашенко.

Президент Білорусі також вважає, що в подальшому потрібно буде підтримувати проекти в сфері постачання нафтопродуктів.

До слова, Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова ввести миротворців на Донбас.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Олімпійські ігри
Можемо поборотися: Лукашенко про Олімпійські ігри в Україні та Білорусі
зеленский
Все, про що ми домовимося, виконуватиметься: Зеленський зустрівся з Лукашенком
Транзит газу: Нафтогаз відповів на пропозицію Путіна
Транзит газу: Нафтогаз відповів на пропозицію Путіна
Литва готується до можливого вибуху білоруської АЕС, яку будує Росія
Литва готується до можливого вибуху білоруської АЕС, яку будує Росія
Кабмін
Програма роботи Кабміну: чого планує досягти уряд за п’ять років
Через скандал з Трампом Україна може втратити міжнародну підтримку – Forbes
Через скандал з Трампом Україна може втратити міжнародну підтримку – Forbes
Гривня
Ситуація на ринку держоблігацій безпечна – НБУ і Мінфін
мвф
Просунулися далі, ніж очікували – Маркарова про переговори з МВФ
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка