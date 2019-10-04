Україна і Білорусь обговорюють можливості альтернативних шляхів постачання енергоресурсів, а також готові говорити про збільшення постачання білоруських нафтопродуктів.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час виступу на Другому форумі регіонів України та Республіки Білорусь заявив, що країни ведуть переговори щодо альтернативних можливостей для постачань вуглеводневої сировини.

Це робиться з метою забезпечення безпеки країн.

Крім того, він підтвердила намір Білорусі обговорювати збільшення постачання нафтопродуктів на українські підприємства.

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– Загальна історія і сусідство перевизначили пріоритети, зокрема в економічній сфері. Це, в першу чергу, паливно-енергетичний, агропромисловий комплекс, промислова кооперація і транспортно-логістична сфера, – сказав Лукашенко.

Президент Білорусі також вважає, що в подальшому потрібно буде підтримувати проекти в сфері постачання нафтопродуктів.

До слова, Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова ввести миротворців на Донбас.