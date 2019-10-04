Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Олександром Лукашенком у Житомирі. Глава Білорусі зазначив, що всі майбутні домовленості виконуватимуться.

Володимир Зеленський і президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрілися в рамках участі у Другому форумі регіонів України і Республіки Білорусь в Житомирі і визначили порядок денний відносин двох країн.

– Ми один одного розуміємо. Я вважаю, що наші люди дружні, ментально близькі. Я пишаюся і впевнений, що кожен українець гордий, що у нас такі добрі сусіди і відносини, – сказав Зеленський.

За словами Лукашенка, зустріч із Зеленським проходить, щоб ще раз “звірити годинник”.

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Глава Білорусі висловив упевненість в тому, що все, про що він домовиться з президентом України виконуватиметься.

Також він підкреслив, що Україна ніколи не матиме проблем на білоруському кордоні.

– Ви взагалі ніколи не мали проблем з територією Білорусі і з Білоруссю, ви ніколи не будете мати їх. Ми завжди будемо найдобрішими і найнадійнішими вашими прихильниками, партнерами, – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що Білорусь готова ввести миротворців на Донбас і взяти під контроль ділянку україно-російського кордону.