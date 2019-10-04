Україна отримає від ЄС €12 млн до державного бюджету для проведення реформи державного управління.

Євросоюз надав Україні €12 млн на реформу державного управління.

– ЄС щойно надав Україні €12 млн на реформу державного управління. Кошти надійдуть до державного бюджету, – йдеться в повідомленні.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що реформа держуправління є ключовою.

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– Це одна з ключових реформ для справжніх змін в Україні. Вдосконалення урядових процедур і стратегічне планування є необхідними кроками для модернізації державної служби та підвищення ефективності та прозорості урядових послуг, а також їх здатності реагувати на вимоги громадян, – сказав він.

За його словами, ЄС також надає підтримку реформі шляхом поширення знань та найкращих практик.

Нагадаємо, 20 вересня Палата представників Конгресу США ухвалила закон, яким Україні виділяється $250 млн військової допомоги.

Джерело: Представництво Європейського Союзу в Україні