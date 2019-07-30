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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Європейський банк виділив Україні €400 млн

Європейський банк реконструкції і розвитку виділив Україні €400 млн на розвиток міського транспорту та енергомережі.

Євро

ЄБРР виділив для України близько €400 млн, які повинні піти на розвиток міського транспорту в країні, а також на прискорення модернізації енергетичної мережі.

На розвиток української енергомережі виділили €149 млн інвестицій.

– Це допоможе НЕК Укренерго модернізувати її ключову інфраструктуру електропередачі, необхідну для синхронізації з європейськими мережами, – йдеться у повідомленні.

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На розвиток міського транспорту в Україні виділили €250 млн, завдяки яким Полтава повинна отримати 40 екологічних тролейбусів.

За Програмою підтримки муніципальних проектів ЄС також дається грант на €450 тис.

Завдяки кредиту від Європейського банку зможуть закупити тролейбуси з більшою енергоефективністю, обладнання для техобслуговування та діагностики, а також модернізувати тягові підстанції.

До слова, місія МВФ планує повернутися в Україну після того, як новий уряд визначиться з пріоритетами.

Джерело: ЄБРР

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