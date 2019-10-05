Президент Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі, присвяченій питанням безпеки та оборони.

Володимир Зеленський разом з головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком, головою СБУ Іваном Бакановим, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та помічником Андрієм Єрмаком обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.

Зокрема розмова стосувалася ситуації в районі населених пунктів Золоте та Петрівське, де заплановане розведення військ.

Володимир Зеленський наголосив, що питання безпеки українців, а особливо населення у зоні розведення, і досягнення стійкого миру на сході країни є пріоритетними для нього.

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Очікується, що наступного тижня представники влади відвідають Петрівське, Золоте та Станицю Луганську, щоб переконатися, що місцевим мешканцям нічого не загрожує.

Також на зустрічі обговорили будівництво мосту через Сіверський Донець поблизу Станиці Луганської.

Крім того, президент запевнив, що жодні пільги для військових, які захищали територіальну цілісність України, не скасовуватимуть.

До слова, раніше Володимир Зеленський зустрівся з Олександром Лукашенком – президентом Білорусі.