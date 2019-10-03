Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян щодо так званої формули формули Штайнмаєра.

Президент України Володимир Зеленський записав звернення щодо так званої формули Штайнмаєра та хвилювань у суспільстві, які вона викликала.

– Можливо, я когось зараз сильно засмучу, але зрада скасовується. Пояснюю, чому та дуже прошу вас мене почути. Почнемо з найголовнішого. Чи хочемо ми завершення війни та повернення усіх українських територій? Так! На сьогодні існує єдиний майданчик, де ці питання можуть обговорюватися на найвищому рівні – це зустріч у нормандському форматі. Чи могла вона відбутися найближчим часом? Ні. Чому? Бо на шляху до цього була одна перепона, найбільша страшилка останніх тижнів – формула Штайнмаєра, – розпочав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не підписувала жодних угод з підконтрольними Росії незаконними формуваннями ”ЛДНР”, а погодила формулу Штайнмаєра листом на ім`я спеціального представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка.

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Проте формула має бути імплементована в новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО. Закон про особливий статус Донбасу діє до 31 грудня 2019 року, а новий розроблятиметься парламентом у тісній співпраці з суспільством.

– Чи буде там на зустрічі в нормандському форматі підписуватися новий закон про особливий статус? Ні. Цей закон діє до 31 грудня 2019 року. Буде новий закон. Чи будемо ми його самі розробляти та швидко ухвалювати? Ні. Ми напишемо його разом, спільними зусиллями та з публічним обговоренням з усім українським суспільством, я не перейду жодної червоної лінії, – підкреслив гарант.

Президент також розповів, за яких умов Україна погодиться на проведення дострокових місцевих виборів на окупованому Донбасі.

– Ми всі розуміємо, що Донбас – це Україна, і там повинен запанувати мир, відбутися повне припинення вогню, виведення іноземних військових формувань. Ми всі розуміємо, що на українсько-російському кордоні з нашого боку повинні бути українські прикордонники, має статися обмін полоненими, щоб всі наші громадяни повернулись додому, і проведення виборів має відбутися не під дулами кулеметів, а за українським законодавством, з доступом кандидатів українських політичних політичних сил, українських засобів масової інформації та міжнародних спостерігачів, з можливістю реалізації свого виборчого права усіма внутрішньо переміщеними особами, – наголосив президент.

Також він зазначив, що поважає конституційне право громадян на протест, але закликає не піддаватися на провокації.

– Я чую вас, і повірте: я ніколи не здам України. У той же час, я дуже прошу всіх виважено і спокійно підійти до ситуації та не піддаватися на маніпуляції та провокації деяких осіб. Вони дуже хочуть використовувати вас, повернути собі можливість пограбування, стати жертвами політичного переслідування та уникнути кримінальної відповідальності. Цього не буде. Все буде Україна, – заявив Зеленський.

Раніше Факти ICTV писали, що Велика Британія підтримує прагнення України вирішити конфлікт на Донбасі та погодження формули Штайнмаєра.