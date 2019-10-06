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Факти / Україна / Політика

Трамп не хотів проводити телефонну розмову із Зеленським – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп нібито заявив, що не хотів телефонувати президенту України Володимиру Зеленському у липні.

Трамп не хотів проводити телефонну розмову із Зеленським – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп на прохання американського міністра енергетики Ріка Перрі провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у липні, хоча і не хотів цього.

Про це глава США нібито повідомив у Палаті представників під час розмови з республіканцями.

– Єдина причина, з якої я подзвонив (Зеленському – Ред.), тому що Рік попросив мене. Щось про завод зі скраплення газу, – наводять слова Трампа у ЗМІ.

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Журналісти вважають, що таким чином президент США намагається зняти з себе відповідальність за дзвінок главі України.

Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Джерело: Axios

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