Аварія Ан-12 під Львовом могла статися через помилку пілота або командно-диспетчерського пункту.
Заступник начальника слідчого управління Нацполіції у Львівській області полковник поліції Андрій Кумечко заявив, що зараз розглядаються чотири основні версії авіакастрофи.
За його словами, екіпаж не подавав аварійних сигналів і перед аварійною посадкою не міняв траєкторію руху.
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Чотири основні версії причин авіакатастрофи
1. Помилка пілота.
2. Помилка командно-диспетчерського пункту.
3. Технічна несправність літака.
4. Несприятливі метеоумови.
Кумечко зазначив, що поліцейські вилучили бортовий самописець літака, документацію і направили їх на відповідні дослідження.
Також у провадженні призначено низку експертиз, які дадуть можливість остаточно встановити причини авіакатастрофи.
– Крім того, щойно дозволить їх стан здоров’я, ми опитаємо членів екіпажу, – сказав Кумечко.
Нагадаємо, 4 жовтня Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту Львова. У аварії Ан-12 загинули п’ятеро людей, ще троє госпіталізовані у важкому стані.