Проросійські бойовики в “ДНР” та “ЛНР” можуть залишити Донбас разом з виводом російських військ або залишитися, але без зброї.

Глава Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко вважає, що проросійські бойовики мають самі вирішувати, що їм робити під час виведення військ.

– Захочуть вийти разом з виведенням російського озброєння, командних структур тощо – нехай виходять. Вирішать залишитися в ОРДЛО без зброї – нехай залишаються, – сказав Яременко.

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Він також згадав про створення так званої народної міліції на Донбасі, до складу якої не входитимуть терористи.

Право взяти участь в роботі певних правоохоронних структур у регіоні матиме місцеве населення і громадяни України.

До слова, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у новому законі про особливий статус Донбасу не перетнуть жодних червоних ліній.