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Факти / Україна / Політика

Вибори на Донбасі розкриють поле гри для України – Яременко

Богдан Яременко допустив, що підсумки виборів унаслідок втручання Москви для України ніякого значення мати не будуть.

Вибори в парламент 2019

Глава Комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат з фракції Слуга народу Богдан Яременко вважає, що проведення виборів після деокупації – це логічний крок.

– Навіть якщо ми не визнаємо результати виборів, ми зрозуміємо, наскільки представницькою є місцева влада. Це розкриє певне поле гри для України, – сказав він.

Голова Комітету вважає, що так Україна зможе отримати своїх представників в ОРДЛО.

– Ми отримаємо хоча б якихось представників, до яких ми зможемо ставитися хоч трошки терпимо і з якими ми зможемо дозволити собі якісь форми діалогу.

На відміну від тих московських призначенців, яких нам підсовують сьогодні в якості лідерів “ДНР/ЛНР”, – зазначив він.

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Він додав, що на сьогодні будь-який контакт з представниками так званих ДНР/ЛНР створює для України величезні політичні труднощі.

До слова, Богдан Яременко вважає, що не варто готувати законопроект про особливий статус Донбасу до зустрічі в нормандському форматі.

Джерело: РБК-Україна

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