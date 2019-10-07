Новий адміністративно-територіальний устрій України в рамках децентралізації буде поширюватися й на окуповані території Криму та Донбасу.

Перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко запевнив, що новий адміністративно-територіальний устрій України охопить всі регіони країни, включно з Кримом і Донбасом.

– Тут питання буде, звичайно, коли це почне реально діяти, – зазначив нардеп.

За його словами, згідно з дорожньою картою децентралізації, до кінця листопада буде готовий проект адміністративно-територіального устрою України, після цього – його обговорення з суспільством.

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Корнієнко нагадав, що процес децентралізації передбачає внесення змін до Конституції, і тільки після цього можна подавати в Раду відповідні законопроекти.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що децентралізація в Україні триває і її потрібно буде провести на окупованих територіях після їх повернення.