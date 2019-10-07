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Факти / Україна

Домовленості щодо Донбасу не є миром з РФ – Кулеба

Домовленості щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яких вдалося досягти, не є оголошенням миру з РФ.

Домовленості щодо Донбасу не є миром з РФ – Кулеба

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що російська агресія проти України почалася з окупації Криму.

Тому не варто розцінювати домовленості щодо врегулювання ситуації на Донбасі як встановлення миру з Росією.

– Залишиться Крим, агресія Росії проти України почалася з окупації Криму, незаконної… Угода щодо Донбасу і мир із Росією – це різні речі, – сказав Кулеба.

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Він вважає, що українцям потрібно розуміти, що Росія й надалі намагатиметься заважати розвитку України і повернути її у свою зону впливу.

А стратегічна мета уряду – продовжувати рух нашої країни до Європейського Союзу.

До слова, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у новому законі про особливий статус Донбасу не перетнуть жодну червону лінію.

Джерело: Укрінформ

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