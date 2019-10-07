Домовленості щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яких вдалося досягти, не є оголошенням миру з РФ.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що російська агресія проти України почалася з окупації Криму.

Тому не варто розцінювати домовленості щодо врегулювання ситуації на Донбасі як встановлення миру з Росією.

– Залишиться Крим, агресія Росії проти України почалася з окупації Криму, незаконної… Угода щодо Донбасу і мир із Росією – це різні речі, – сказав Кулеба.

Читайте: Розведення сил у Золотому і Петрівському відкладається – Пристайко

Він вважає, що українцям потрібно розуміти, що Росія й надалі намагатиметься заважати розвитку України і повернути її у свою зону впливу.

А стратегічна мета уряду – продовжувати рух нашої країни до Європейського Союзу.

До слова, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у новому законі про особливий статус Донбасу не перетнуть жодну червону лінію.