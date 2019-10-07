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Факти / Україна / Суспільство

Катастрофа Ан-12 під Львовом: компанії Ukraine Air Alliance заборонили польоти

Державна авіаційна служба призупинила сертифікат експлуатанта авіакомпанії Ukraine Air Alliance.

Аварія Ан-12 під Львовом

Державіаслужба призупинила польоти авіакомпанії Ukraine Air Alliance (Київ).

– Наказом Державної авіаційної служби України від 4 жовтня 2019 № 1334 припинено дію сертифіката експлуатанта приватного акціонерного товариства авіакомпанія Україна Аероальянс №UK 023, – йдеться на сайті Державіаслужби.

Наказ видано на підставі рішення постійно чинної Комісії з питань сертифікації експлуатантів, організацій з технічного обслуговування і підтримання льотної придатності.

Читайте: Катастрофа Ан-12 під Львовом: список загиблих

Нагадаємо, вранці 4 жовтня у Львові впав військовий транспортний літак АН-12. В аварії загинули п’ятеро людей, ще троє госпіталізовані у важкому стані.

Всі подробиці авіакатастрофи літака Ан-12, який впав під Львовом читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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