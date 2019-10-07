На всій території України запустять групи реагування на випадки домашнього насильства, крім того буде створено загальнонаціональну базу даних про рівень насильства в сім’ї.

Глава Національної поліції Ігор Клименко сказав, що спільно з іноземними партнерами поліція планує ввести загальнонаціональну базу даних із системою синіх, жовтих і червоних карток – відповідно до рівня насильства в сім’ї.

Наявність у досьє агресора таких карток для жінки, яка перевищила самооборону, має значно пом’якшувати її провину під час розгляду справи.

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Глава Нацполіціі повідомив, що у всіх регіонах України запустять групи реагування, які прийматимуть виклики щодо домашнього насильства.

Це будуть перші 45 екіпажів, які отримають автомобілі та сучасне технічне обладнання.

Клименко уточнив, що для більш ефективної роботи потрібна спеціальна підготовка співробітників, оскільки бувають випадки, коли вони не зовсім розуміють, із чим зіткнуться.

– Траплялися ножові поранення від одного з учасників конфлікту, тому що поліцейський не завжди правильно оцінює обставини, коли їде на сімейний конфлікт. А їм там зустрічаються і наркомани, і алкоголіки, і люди з психічними захворюваннями, і просто агресивні. Тому зараз працюємо над цією системою реагування, – сказав він.

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