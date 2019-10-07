Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про ставлення Києва до червоних ліній Росії у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі.

Українська сторона не погодиться на символічний суверенітет над Донбасом для врегулювання ситуації на окупованих нині територіях.

Про це сказав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Червоні лінії Росії в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі були ще до того, як ми прийшли у парламент. Ми нічого не змінювали ні у своєму сприйнятті світу, ні у своєму сприйнятті Батьківщини. Я думаю, не може бути символічного суверенітету в суверенній державі Україна, – заявив він.

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Раніше російський політтехнолог Олексій Чеснаков, що входить у команду радника президента РФ Владислава Суркова, заявив, що Україна під час реалізації Мінських угод може розраховувати лише на символічний суверенітет над окупованим нині Донбасом.

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко повідомив, що останнє слово у новому законі про особливий статус Донбасу буде за Верховною Радою.