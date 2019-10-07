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Факти / Україна / Політика

Разумков про Донбас: Не може бути символічного суверенітету в суверенній Україні

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про ставлення Києва до червоних ліній Росії у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі.

Дмитро Разумков

Українська сторона не погодиться на символічний суверенітет над Донбасом для врегулювання ситуації на окупованих нині територіях.

Про це сказав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Червоні лінії Росії в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі були ще до того, як ми прийшли у парламент. Ми нічого не змінювали ні у своєму сприйнятті світу, ні у своєму сприйнятті Батьківщини.

Я думаю, не може бути символічного суверенітету в суверенній державі Україна, – заявив він.

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Раніше російський політтехнолог Олексій Чеснаков, що входить у команду радника президента РФ Владислава Суркова, заявив, що Україна під час реалізації Мінських угод може розраховувати лише на символічний суверенітет над окупованим нині Донбасом.

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко повідомив, що останнє слово у новому законі про особливий статус Донбасу буде за Верховною Радою.

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