Робітники Миколаївського порту та члени профспілки звернулися до Володимира Зеленського з проханням захистити порт від діяльності АТ Укрзалізниця.

Робота одного з найбільших в країні Миколаївського морського порту може бути паралізована. Члени профспілки порту та робітники приватного оператора, який займається доставкою та прибиранням вагонів на території порту для стивідорних компаній, провели сьогодні акцію під Офісом президента та звернулись до керівника держави із закликом втрутитись у ситуацію.

Причиною можливого колапсу вони називають протиправні дії керівництва АТ Українська залізниця.

– ТОВ Сісайд Термінал – це єдиний в Україні приватний оператор, який працює в державних портах та зміг ефективно замінити державного монополіста, використовуючи для цього колії, що належать, зокрема, і АТ Українська залізниця. Ми працюємо 7 років, лише за останні 3 загальна сума інвестицій в державне майно склала понад 30 млн грн. Ми розробили власне унікальне програмне забезпечення, яке не має аналогів в Україні, та маємо повну підтримку з боку стивідорів, які зацікавлені у процесі доставки-прибирання вагонів без затримок. Але останнім часом вище керівництво АТ Укрзалізниця руками Одеської залізниці АТ Українська залізниця блокує роботу компанії: не підписує дозволи на вихід тепловозів на колії загального користування, ухиляється від проведення технічного огляду тепловозів, не видає дозволи на ремонт тепловозів. Тобто здійснює всі можливі дії для зупинки компанії, що в підсумку призведе до припинення роботи порту, – розповів керівник профспілки робітників оператора порту Роман Панюков.

За словами голови профспілки, АТ Укрзалізниця, користуючись статусом монополіста, вже 4 місяці безпідставно відмовляється продовжувати з ТОВ Сісайд Термінал договір про експлуатацію залізничної під’їзної колії, на підставі якого здійснюється подання-прибирання вагонів зі станції Миколаїв-Вантажний власними локомотивами компанії.

У звернені підприємства до президента Володимира Зеленського зазначається, що мотивом дій керівництва Укрзалізниці може бути бажання прибрати до рук успішне підприємство.

– У 2019 році зафіксовані рекорди вантажообігу: тільки в серпні цього року перевалка вантажів збільшилася на 24,7%, порівняно з аналогічним періодом 2018 року. Всі дії керівництва АТ Українська залізниця говорять про те, що це добре спланована акція. Деяким керівникам, мабуть, сподобався чужий успішний бізнес, який вони вирішили прибрати до рук або просто знищити, щоб не було успішних прикладів роботи. Використовується адміністративний ресурс і тиск, щоб усунути компанію з ринку і зайняти її місце, – написано в документі.

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Працівники підприємств та профспілки Миколаївського порту закликали президента виступити на захист порту та підприємства, яке є одним з найбільших платників податків області, захистити від свавілля державного монополіста і керівництва АТ Українська залізниця, не дозволити припинення роботи другого за обсягами операцій порту України.

Міністр інфраструктури Криклій заявив, що пілотний проект із задіянням приватної тяги для вантажних перевезень на залізниці запустять до кінця 2019 року.

– Приватна тяга – це добре, тому що за останні роки Укрзалізниця не здатна сама себе забезпечити тягою, – упевнений міністр.

Євген Кравцов офіційно взяв на себе обов’язки запустити приватну тягу та замінити половину керівного складу Укрзалізниці.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що після скасування переліку стратегічних держкомпаній, які не можна приватизовувати, планують продати частину акцій Укрзалізниці та Укрпошти.