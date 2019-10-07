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Факти / Україна / Суспільство

Російськомовні школи в Україні – коли переформатують та кого звільнять

В Україні державні школи з російською мовою викладання з вересня 2020 року перейдуть на українську. Що саме зміниться – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Російськомовні школи в Україні – коли переформатують та кого звільнять

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов зазначив, що закон про освіту передбачає, аби у державних школах мовою навчання була українська.

Цей закон ухвалили у вересні 2017 року, а зараз триває перехідний період.

Читайте: З 2020 року всі російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання – Новосад

Він зазначив, що відносно уроків російської мови або зарубіжної літератури, де вивчають твори російської літератури,  щодо мови навчання немає жодних заперечень. Однак інші предмети потрібно викладати українською.

– Тести ЗНО, які зараховуються як державна підсумкова атестація та як вступні іспити до вищих навчальних закладів, проводяться державною мовою. Готувати дітей до іспиту треба саме українською. Учитель має володіти нею, інакше не має права працювати в державній школі, – підкреслив Горбачов.

За невиконання закону директорам установ будуть виносити догани й звільняти з посад.

Приватним школам залишать право обирати мову навчання.

Нагадаємо, що 16 липня в Україні набув чинності закон про державну мову.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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