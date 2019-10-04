З вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання.

Міністр освіти і науки Ганна Новосад заявила, що з вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання.

– Російськомовні школи ще є. Але з вересня 2020 року такі школи переходять на українську мову навчання… А школи з мовами нацменшин, які належать до мов Євросоюзу, – з вересня 2023 року. І тих, і тих ми до цього переходу повинні підготувати, – каже міністр.

Також вона зазначила, що навчання хоч і проходитиме українською мовою, проте збережеться можливість вивчати свій предмет – рідну мову на рідній мові.

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– Якщо ми говоримо про російську меншину, то це буде окремий предмет, плюс можна буде мати факультативи, – розповідає Новосад.

Нагадаємо, що 16 липня в Україні набув чинності закон про державну мову.