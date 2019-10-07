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SkyUp щодня літатиме до Львова та Запоріжжя – ціни квитків

Національний лоукостер SkyUp отримав дозвіл на щоденне виконання рейсів Київ-Львів та Київ-Запоріжжя.

SkyUp

Лоукостер SkyUp кожен день літатиме з Києва до Львова та Запоріжжя, тепер авіакомпанія складе новий графік із щоденним сполученням.

Про відкриття цього рейсу компанія розповідала ще у липні.

З Києва до Запоріжжя можна дістатися за 498 гривень. Рейс запускають 28 жовтня.

Вартість квитка з Києва до Львова від 498 грн. Початок польотів з 17 жовтня.

Читайте: Ручна поклажа SkyUp: що можна і заборонено брати на борт

Всі рейси виконуватимуться в обидва боки.

До речі, раніше SkyUp відкрила нові рейси до Іспанії з трьох міст.

Джерело: Державна авіаційна служба України

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