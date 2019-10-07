Цього тижня аналітики очікують зниження курсу гривні і його закріплення на рівні 25,3 грн/дол.

Аналітики з компанії Альпарі вважають, що цього тижня в Україні спостерігатиметься послаблення гривні.

На міжбанку курс національної валюти до долара може становити 25,3 грн/дол.

Курс готівкового долара у банках України очікують на рівні 25,5 грн/дол.

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Аналітики також звернули увагу на те, що протягом останнього тижня курс долара до гривні зріс на 1,9-3,3% на всіх сегментах валютного ринку.

До слова, в Україні може спостерігатися різке падіння гривні, якщо нерезиденти почнуть продавати облігації внутрішньої державної позики.