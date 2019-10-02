Українці не відчувають зниження цін під час зміцнення гривні через низку причин, серед яких збільшення попиту і низька конкуренція.

В НБУ заявили, що українці не відчувають зниження цін незважаючи на зміцнення гривні через низку факторів.

– Частково – інерційність у встановленні цін. Частково – низька конкуренція на окремих ринках, яка дозволяє бізнесу тримати ціни високими навіть в умовах зниження собівартості, – йдеться у повідомленні НБУ.

Також на ціни впливає і підвищення заробітних плат в Україні, яке спостерігається тривалий час.

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Крім того, в НБУ називають ще одним з чинників підвищення попиту на товари і послуги, до якого призвело зростання доходів українців.

До слова, в рейтинговому агентстві Standard & Poor’s вважають, що до 2022 року курс гривні буде на рівні 28,5 грн/дол.