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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Чому не знижуються ціни, якщо зміцнюється гривня – пояснення НБУ

Українці не відчувають зниження цін під час зміцнення гривні через низку причин, серед яких збільшення попиту і низька конкуренція.

Гривня і долар

В НБУ заявили, що українці не відчувають зниження цін незважаючи на зміцнення гривні через низку факторів.

– Частково – інерційність у встановленні цін. Частково – низька конкуренція на окремих ринках, яка дозволяє бізнесу тримати ціни високими навіть в умовах зниження собівартості, – йдеться у повідомленні НБУ.

Також на ціни впливає і підвищення заробітних плат в Україні, яке спостерігається тривалий час.

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Крім того, в НБУ називають ще одним з чинників підвищення попиту на товари і послуги, до якого призвело зростання доходів українців.

До слова, в рейтинговому агентстві Standard & Poor’s вважають, що до 2022 року курс гривні  буде на рівні 28,5 грн/дол.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

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