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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У Раді пропонують ввести податок на обмін готівкової валюти

У Верховній Раді запропонували ввести податок на обмін валюти в готівковій формі, який буде направлятися на розвиток спорту.

верховна рада

Народний депутат від Слуги народу Олександр Дубинський запропонував ввести податок на обмін валюти в готівковій формі. Гроші направлятимуться на розвиток спорту.

Законопроект №2208 зареєстрований у Верховній Раді.

На думку нардепа, податок стане стимулом для банків створити умови клієнтам для обміну валют в режимі онлайн.

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– Після спрощення здійснення валютно-обмінних операцій в лютому 2019 окремі банки ввели онлайн покупки іноземної валюти. Тому введення збору на розвиток спорту з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі стимулюватимуть громадян та суб’єктів господарювання здійснювати операції з продажу та/або купівлі іноземної валюти у режимі онлайн у безготівковій формі без відвідування фінансових установ, їх структурних підрозділів і пунктів обміну валют, – йдеться в пояснювальній записці.

Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд не має наміру підвищувати податки.

Джерело: Верховна Рада

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