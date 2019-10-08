За прогнозами експертів, у 2020 році курс долара в середньому становитиме 26,3-27,3 грн за $1.
Такий експертний висновок склали представники НБУ, Мінфіну, Мінекономіки та МВФ. Він не є офіційним прогнозом уряду, а лише середньою оцінкою урядових та неурядових експертів.
До слова, така оцінка дещо відрізняється від попередніх прогнозів.
Так, раніше експерти припускали, що за підсумками 2019 року долар в Україні коштуватиме 28 грн, а у 2019 році — 29,18 грн.
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Крім того, на думку експертів, економічне зростання України у 2020 році становитиме 3,2%. Інфляція наступного року має знизитися до 6,3% за рік.
До слова, раніше Факти ICTV писали, яким буде курс гривні до 2022 року.
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