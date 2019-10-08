Нацбанк України на вівторок, 8 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 24,8676 грн/$.
НБУ послабив офіційний курс гривні до долара на 26 копійок.
На 8 жовтня курс гривні становить 24,8676 грн/$ проти 24,6118 грн/$ 7 жовтня.
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Відносно євро гривня також втрачає позиції – 27,3369 грн проти 27,0213 грн.
До речі, цього тижня аналітики очікують зниження курсу гривні і його закріплення на рівні 25,3 грн/$.
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