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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар наближається до 25 грн: НБУ послабив гривню

Нацбанк України на вівторок, 8 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 24,8676 грн/$.

Долари

НБУ послабив офіційний курс гривні до долара на 26 копійок.

На 8 жовтня курс гривні становить 24,8676 грн/$ проти 24,6118 грн/$ 7 жовтня.

Читайте: Курс валют: аналітики назвали ризики зростання курсу гривні до долара

Відносно євро гривня також втрачає позиції – 27,3369 грн проти 27,0213 грн.

До речі, цього тижня аналітики очікують зниження курсу гривні і його закріплення на рівні 25,3 грн/$.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

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