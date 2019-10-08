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Факти / Україна

Насіров орендував у профспілки митниці будинок в Конча-Заспі за 6,7 тис. грн на місяць

Екс-глава Державної фіскальної служби Роман Насіров взяв в оренду у профспілки митниці будинок в Конча-Заспі за 6,77 тис. грн на місяць.

дом насирова

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов розповів, що екс-глава ДФС Роман Насіров взяв в оренду до 2033 року елітний двоповерховий будинок площею 177 кв. м в Конча-Заспі за 6,77 тис. грн на місяць.

Нерухомість належить профспілці митниці.

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За словами Нефьодова, 15 га землі в Конча-Заспі в 2000 році Київська міськрада безкоштовно передала Державній митній службі. На них повинні були бути база відпочинку і реабілітаційний центр Конча-Заспа, але замість цього там побудували 28 будинків – дев’ять дерев’яних і 19 цегляних, підстанцію і свердловину.

– А потім профспілка митниці ці будинки віддала в оренду – кому б ви думали? Правильно! Керівництву митниці, – написав він.

Голова митниці розповів, що про це стало відомо місяць тому під час інвентаризації майна.

– Зараз працюємо, щоб повернути елітну нерухомість профспілці і продати на аукціоні. І такого у нас ще багато – купа активів ДФС мають дивний юридичний статус, – сказав він.

Нагадаємо, 27 вересня Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував рішення судів попередніх інстанцій, які були ухвалені на користь Романа Насірова.

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