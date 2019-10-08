Місце відведення військ ЗСУ знаходиться за кілометр від нинішніх позицій, заявив Руслан Хомчак.

У результаті розведення сил українські війська відійдуть на кілометр на позиції, які займали у 2016 році.

Відведення військ ворога повинно бути дзеркальним, повідомив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

– Підрозділи Збройних Сил України і в подальшому повністю контролюватимуть ситуацію, – повідомив Хомчак.

Зі свого боку міністр оборони України Андрій Загороднюк зазначив, що відстань, на яку відійдуть ЗСУ, дозволить повернутися бійцям назад у разі, якщо незаконні збройні формування зірвуть розведення сил.

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Загороднюк додав, що координати місць розведення були нанесені у Мінські угоди ще в 2014 році.

Нагадаємо, нове відведення військ на Донбасі, яке було заплановано на 7 жовтня, відклали через ворожі обстріли.