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Факти / Україна

У разі відведення на позиції ЗСУ зайдуть тисячі добровольців – Гергерт

Українська добровольча армія не піде з передової у разі наказу про відведення ЗСУ зі своїх позицій.

У разі відведення на позиції ЗСУ зайдуть тисячі добровольців – Гергерт

Бійці Української добровольчої армії займуть позиції Збройних сил України у разі відведення армії від передової лінії на Донбасі.

Про це заявив заступник командира формування Андрій Гергерт.

За його словами, в разі, якщо Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський віддасть наказ про демілітаризовану зону, добровольці “з війни не підуть”.

– Там, де він відведе війська, ми зайдемо, заведемо тисячі осіб, – повідомив Гергерт.

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Також він заявив про мобілізацію у лавах добровольчої армії з метою, в разі небезпеки, “не віддати Путіну жодного метра української землі”.

Крім того, Гергерт повідомив про неуспішні спроби добровольців зустрітися із Зеленським.

Українську добровольчу армію очолює колишній народний депутат України Дмитро Ярош.

Нагадаємо, нове відведення військ на Донбасі, яке було заплановано на 7 жовтня, відклали через ворожі обстріли.

Джерело: ATR

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