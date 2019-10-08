Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив Віктора Трепака своїм заступником.

Руслан Рябошапка призначив екс-першого заступника голови СБУ Віктора Трепака заступником генерального прокурора.

Відповідний указ наказ був підписаний 8 жовтня.

Раніше Трепак працював в СБУ і брав участь в затриманні екс-голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича в 2008 році і засудженого за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе Олексія Пукача у 2009 році.

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З 2015 по 2016 роки Трепак працював першим заступником голови СБУ. Після Революції Гідності брав участь у розслідуванні справи “діамантових прокурорів”.

У травні 2016 року передав до НАБУ документи щодо “чорної бухгалтерії” Партії регіонів.

Раніше Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віталія Каська своїм першим заступником.