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Факти / Україна

Сенцов надав ООН інформацію про ув’язнення в РФ

Український режисер Олег Сенцов розповів моніторинговій місії ООН про своє ув’язнення в Росії.

Олег Сенцов

Моніторингова місія ООН планує використати інформацію українського режисера Олега Сенцова про його ув’язнення в РФ для аналізу ситуації з правами людини в Криму та адвокації для притягнення винних до відповідальності.

Під час зустрічі з Сенцовим було задокументовано всі порушення прав людини, які відбувалися під час розгляду його справи.

– Я роблю все, що можу для допомоги людям, які залишаються за ґратами. Хто краще знає, через що вони проходять, – сказав Сенцов.

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Представники місії ОБСЄ мають намір опитати усіх українських політв’язнів, яких звільнили в рамках обміну, який відбувся 7 вересня.

До слова, Олег Сенцов заявив, що готовий потиснути руку президенту РФ Володимиру Путіну заради звільнення українських політв’язнів.

Джерело: Моніторингова місія ООН

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