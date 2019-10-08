Український режисер Олег Сенцов розповів моніторинговій місії ООН про своє ув’язнення в Росії.

Моніторингова місія ООН планує використати інформацію українського режисера Олега Сенцова про його ув’язнення в РФ для аналізу ситуації з правами людини в Криму та адвокації для притягнення винних до відповідальності.

Під час зустрічі з Сенцовим було задокументовано всі порушення прав людини, які відбувалися під час розгляду його справи.

– Я роблю все, що можу для допомоги людям, які залишаються за ґратами. Хто краще знає, через що вони проходять, – сказав Сенцов.

Читайте: Сенцов зустрівся з Макроном і подарував йому тюремну чашку

Представники місії ОБСЄ мають намір опитати усіх українських політв’язнів, яких звільнили в рамках обміну, який відбувся 7 вересня.

До слова, Олег Сенцов заявив, що готовий потиснути руку президенту РФ Володимиру Путіну заради звільнення українських політв’язнів.

Джерело: Моніторингова місія ООН