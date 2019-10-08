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Факти / Україна

Транзит газу через Україну: Росія знову пропонує продовжити контракт

У Росії знову заявили про те, що могли б продовжити контракт з Україною на транзит газу, який існує зараз, іще на рік.

Транзит газу через Україну: Росія знову пропонує продовжити контракт

Міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що контракт на транзит газу з Україною могли б продовжити.

– З точки зору нормативної бази, можна взяти старий контракт та продовжити його на певний час, як сказав президент (Росії Володимир Путін – Ред.), до одного року можна продовжити, – сказав Новак.

На переговорах щодо транзиту газу Україна і ЄС підтримують укладання довгострокового договору на 10 років.

Читайте: Україні вистачить запасів газу, якщо РФ зупинить транзит – Коболєв

Росія ж наполягає на коротких угодах, оскільки хоче найближчим часом завершити будівництво газопроводів в обхід України.

До слова, виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що Україна відмовляється від пропозиції Володимира Путіна щодо продовження чинного контракту на транзит газу іще на рік.

Джерело: РБК-Україна

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