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Факти / Україна

Росія не даватиме гарантій щодо відведення сил на Донбасі – Пєсков

У Росії відмовилися надавати гарантії щодо відведення сил у Петрівському і Золотому і пояснили це тим, що РФ нібито не є стороною конфлікту.

Дмитро Пєсков

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не даватиме гарантій щодо відведення сил на Донбасі, оскільки нібито може лише впливати на бойовиків.

– Ви знаєте, що Москва поряд з Берліном і Парижем є гарантом Мінського плану дій і, як і всі країни, ми зацікавлені, щоб усі заходи, які були заплановані свого часу і покладені на папір, виконувались, – сказав Пєсков.

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Він також додав, що Росія нібито не є стороною конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що відведення військ на Донбасі, яке було заплановано на 7 жовтня, відкладається.

Джерело: УНІАН

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