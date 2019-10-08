Українські споживачі за січень-вересень 2019 року скоротили споживання газу на 7% – до 17,9 млрд кубометрів.

З початку 2019 року споживачам всіх категорій транспортовано магістральними газопроводами 17,9 млрд кубометрів газу, що на 7% менше аналогічного показника 2018 року, повідомляє Укртрансгаз.

При цьому, за даними компанії, загальне використання газу для виробничо-технологічних витрат зменшилося на 4% – до 2,7 млрд кубометрів.

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Водночас у січні-вересні 2019 року до ПСГ закачано 11,8 млрд кубометрів газу, що більше на 34% порівняно з таким самим періодом 2018-го.

До слова, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що контракт на пряме постачання газу з РФ можливий тільки на ринкових умовах.

Джерело: Укртрансгаз