PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна за рік скоротила споживання газу на 7%

Українські споживачі за січень-вересень 2019 року скоротили споживання газу на 7% – до 17,9 млрд кубометрів.

Транзит газу

З початку 2019 року споживачам всіх категорій транспортовано магістральними газопроводами 17,9 млрд кубометрів газу, що на 7% менше аналогічного показника 2018 року, повідомляє Укртрансгаз.

При цьому, за даними компанії, загальне використання газу для виробничо-технологічних витрат зменшилося на 4% – до 2,7 млрд кубометрів.

Читайте: Росія готова продовжити газовий контракт з Україною на рік – Путін

Водночас у січні-вересні 2019 року до ПСГ закачано 11,8 млрд кубометрів газу, що більше на 34% порівняно з таким самим періодом 2018-го.

Україна за рік скоротила споживання газу на 7%

До слова, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що контракт на пряме постачання газу з РФ можливий тільки на ринкових умовах.

Джерело: Укртрансгаз

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

104: як увійти в особистий кабінет і внести показники лічильника
104: як увійти в особистий кабінет і внести показники лічильника
Газ за літньою ціною: як вигідно підготуватися до опалювального сезону
Газ за літньою ціною: як вигідно підготуватися до опалювального сезону
Транзит газу: Нафтогаз відповів на пропозицію Путіна
Транзит газу: Нафтогаз відповів на пропозицію Путіна
Росія готова продовжити газовий контракт з Україною на рік – Путін
Росія готова продовжити газовий контракт з Україною на рік – Путін
північний потік 2
Північний потік-2 готовий на 83% – будівництво гальмує Данія
Якщо не знизити ціну газу для Луганської ТЕС, то з 1 жовтня почнуться вимкнення – Сурай
Якщо не знизити ціну газу для Луганської ТЕС, то з 1 жовтня почнуться вимкнення – Сурай
Опалювальний сезон під загрозою зриву: хто може лишитися взимку без тепла
Опалювальний сезон під загрозою зриву: хто може лишитися взимку без тепла
Нульовий варіант. РФ запропонувала Нафтогазу мирову угоду
Нульовий варіант. РФ запропонувала Нафтогазу мирову угоду
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка