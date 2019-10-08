У новому випуску проекту Під куполом народний депутат від Європейської Солідарності Софія Федина розповіла, як закінчити війну на Донбасі, і чи потрібна депутатська недоторканність.
Героєм випуску програми Під куполом стала Софія Федина. В інтерв’ю журналісту Фактів ICTV Василю Саф’янюку представниця Європейської солідарності розповіла про те, чому вирішила стати народною депутаткою, як закінчити війну на Донбасі, і чи потрібна депутатська недоторканність.
5 фактів про Софію Федину
- Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.
- Кандидат політичних наук.
- Співачка, громадська діячка і волонтерка.
- Кавалер Ордену імені Княгині Ольги ІІІ ступеня.
- Народною депутаткою стала вперше.
Читайте: Як підвищити пенсію до 3400 грн і закінчити війну на Донбасі: Ніколаєнко у проекті Під куполом
Під куполом. Софія Федина
– Як закінчити війну на Донбасі?
– Щоб закінчилася війна, президент РФ Володимир Путін її має захотіти закінчити. А щоби він захотів її закінчити, ми маємо створити систему стримування і противаг, а також блоків, які не дадуть йому права здійснити будь-який додатковий крок в агресії проти України.
– Крим – український?
– Крим – це Україна. Для мене є безсумнівне позиціонування, що боротьба за Крим – це однозначно боротьба за Україну. Я бачу, що керівництво держави дуже слабо розбирається у дипломатичних нюансах і зовнішній політиці.
– Чи потрібна депутатська недоторканість?
– Однозначно її треба було скасовувати, тому що дуже багато депутатів ішли в Раду саме для того, щоб забезпечити свою безпеку і спокій. Якщо ж ідеться про політичну недоторканність, яку також зняли, це вже є механізм переслідування неугодних, механізм переслідування опозиції.
До слова, першим героєм проекту Під куполом став нардеп Святослав Юраш.