У новому випуску проекту Під куполом народний депутат від Європейської Солідарності Софія Федина розповіла, як закінчити війну на Донбасі, і чи потрібна депутатська недоторканність.

Героєм випуску програми Під куполом стала Софія Федина. В інтерв’ю журналісту Фактів ICTV Василю Саф’янюку представниця Європейської солідарності розповіла про те, чому вирішила стати народною депутаткою, як закінчити війну на Донбасі, і чи потрібна депутатська недоторканність.

5 фактів про Софію Федину

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.

Кандидат політичних наук.

Співачка, громадська діячка і волонтерка.

Кавалер Ордену імені Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Народною депутаткою стала вперше.

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Під куполом. Софія Федина

– Як закінчити війну на Донбасі?

– Щоб закінчилася війна, президент РФ Володимир Путін її має захотіти закінчити. А щоби він захотів її закінчити, ми маємо створити систему стримування і противаг, а також блоків, які не дадуть йому права здійснити будь-який додатковий крок в агресії проти України.

– Крим – український?

– Крим – це Україна. Для мене є безсумнівне позиціонування, що боротьба за Крим – це однозначно боротьба за Україну. Я бачу, що керівництво держави дуже слабо розбирається у дипломатичних нюансах і зовнішній політиці.

– Чи потрібна депутатська недоторканість?

– Однозначно її треба було скасовувати, тому що дуже багато депутатів ішли в Раду саме для того, щоб забезпечити свою безпеку і спокій. Якщо ж ідеться про політичну недоторканність, яку також зняли, це вже є механізм переслідування неугодних, механізм переслідування опозиції.

До слова, першим героєм проекту Під куполом став нардеп Святослав Юраш.