Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування щодо митників, які дозволили вивезти за кордон €650 тис.

Польські правоохоронці затримали трьох українців та громадянина Хорватії на митному кордоні Hrebenne – Рава-Руська, які безперешкодно пройшли український митний контроль з незадекларованою готівкою в розмірі €650 тис.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, тобто невиконання, або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Серед затриманих – колишня дружина екс-голови Нацполіції Сергія Князєва.

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В разі доведення провини, українським митникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

До слова, раніше Сергій Князєв спростував інформацію про те, що його колишня дружина Вікторія намагалася перевезти в Польщу незадекларовану велику суму євро.