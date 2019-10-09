У Нафтогазі не виключають, що 1 січня 2020 року Газпром повернеться на український ринок.

ПАТ Газпром з 1 січня 2020 року може розпочати прямі поставки газу великим українським споживачам у разі імплементації норм ЄС.

Про це заявив глава НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.

За його словами, Газпром може знову вийти на український ринок після закінчення чинного контракту, якщо запропонує більш цікаву ціну, ніж у європейських постачальників.

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– Я не здивуюся, якщо 1 січня ми побачимо Газпром експорт постачальником газу для великих українських споживачів, підприємств різної сфери, – резюмував Коболєв.

Нагадаємо, Україна відмовилася від пропозиції президента РФ Володимира Путіна про продовження терміну дії існуючого контракту на транзит газу.