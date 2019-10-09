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Факти / Україна

Трудові книжки не заборонять: як вони працюватимуть в електронному вигляді

Замість трудових книжок інформацію про стаж українці зможуть отримувати онлайн. Дмитро Дубілет розкрив ключові тези нової реформи.

Трудові книжки не заборонять: як вони працюватимуть в електронному вигляді

Кабмін розпочав роботу над законопроектом і актами уряду, які скасують обов’язковість трудових книжок.

Про це повідомив міністр Кабмінету міністрів Дмитро Дубілет.

За його словами, подавати роботодавцю свою трудову книжку не обов’язково, оскільки дані про трудовий стаж усіх українців з 2000 року є в електронних реєстрах держави. Стаж до 2000 року можна буде занести в електронний реєстр самостійно або через роботодавця.

Дубілет пообіцяв систему, завдяки якій громадяни зможуть отримати електронний документ з інформацією про свій стаж онлайн.

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Роботодавці зможуть перевірити справжність документа за допомогою QR-коду, який буде автоматично накладатися на ці документи.

Міністр також підкреслив, що заборони на трудові книжки не буде. Охочі зберігати інформацію про свій стаж у такому вигляді зможуть попросити свого роботодавця робити в ньому записи.

Як повідомлялося, Кабмін схвалив програму дій уряду і провів низку кадрових призначень.

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