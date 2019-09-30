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В Україні створять єдину базу земельних ділянок і нерухомості – Гончарук

У Кабміні обіцяють до кінця року виконати значну частину роботи з перезавантаження Держгеокадастру.

В Україні створять єдину базу земельних ділянок і нерухомості – Гончарук

Кабмін розпочав наводити лад у системі Держгеокадастру, заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму відеоблозі Чашка прем’єра у неділю ввечері.

За його словами, відомство буде повністю перезавантажене, а корупційні схеми, що склалися у ньому, будуть ліквідовані.

– У нас в Україні багато різних баз даних, які мали би бути заснованими на мапах. Так вийшло, що за ці роки у кожного органу якась своя мапа, і хтось туди щось наносить, або частіше не наносить. І усі ці дані губляться, їх не можуть знайти, так плодиться корупція.

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Гончарук повідомив, що дав розпорядження об’єднати усі бази даних про земельні ділянки, нерухомість тощо. Протягом місяця експерти працюватимуть з держорганами, які є носіями цих баз даних для того, щоб до кінця року максимально їх синхронізувати.

Як повідомлялося, Кабмін схвалив програму дій уряду і провів низку кадрових призначень.

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