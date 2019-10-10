У тексті закону про особливий статус Донбасу можливі гуманітарні компроміси для деокупації регіону.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в законопроекті про особливості місцевого самоврядування на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей не може йтися про автономію Донбасу, але він готовий обговорювати певні гуманітарні питання.

Що стосується закону про особливий статус – ми не можемо в цьому законі говорити про автономію. Я знаю, що там є гуманітарні питання, будуть також обговорюватися питання мови – щоб на Донбасі був статус російської мови як регіональної. Я думаю, що є багато гуманітарних компромісів, про які ми можемо говорити, – сказав президент.

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Володимир Зеленський також зазначив, що наразі немає готового тексту законопроекту.

Тому передчасно говорити про те, на які компроміси готова піти Україна.

До слова, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що червоних ліній в законі про особливий статус Донбасу не перетнуть.