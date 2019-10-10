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Факти / Україна

Більше жодних розмов про імпічмент – Трамп про прес-конференцію Зеленського

Заяви президента України Володимира Зеленського про відсутність тиску на нього президента США Дональда Трампа повинні покласти край розмовам про імпічмент глави Америки.

Більше жодних розмов про імпічмент – Трамп про прес-конференцію Зеленського

Президент США Дональд Трамп вважає, що під час прес-конференції 10 жовтня президент України Володимир Зеленський розвіяв всі міфи про їх телефонну розмову.

– Президент Володимир Зеленський заявив журналістам у четвер, що його липнева телефонна розмова з президентом Трампом не стосувалася хабарництва, шантажу або ділової боротьби, як стверджують налаштовані на імпічмент демократи, – написав президент США.

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За його словами, ця заява українського президента має покласти край розмовам про імпічмент в США.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що не збирається публікувати стенограми телефонних розмов з лідерами держав.

Джерело: Дональд Трамп

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