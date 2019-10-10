Заяви президента України Володимира Зеленського про відсутність тиску на нього президента США Дональда Трампа повинні покласти край розмовам про імпічмент глави Америки.

Президент США Дональд Трамп вважає, що під час прес-конференції 10 жовтня президент України Володимир Зеленський розвіяв всі міфи про їх телефонну розмову.

– Президент Володимир Зеленський заявив журналістам у четвер, що його липнева телефонна розмова з президентом Трампом не стосувалася хабарництва, шантажу або ділової боротьби, як стверджують налаштовані на імпічмент демократи, – написав президент США.

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За його словами, ця заява українського президента має покласти край розмовам про імпічмент в США.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що не збирається публікувати стенограми телефонних розмов з лідерами держав.

Джерело: Дональд Трамп