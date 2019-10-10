Президент України Володимир Зеленський заявив, що не публікуватиме стенограми своїх розмов зі світовими лідерами.

Володимир Зеленський відмовився публікувати стенограми своїх розмов зі світовими лідерами, в тому числі з главою РФ Володимиром Путіним.

– Мої розмови з президентом Російської Федерації підкріплені результатом, дуже складним, дуже детальним, але реальним – поверненням людей… До чого призведе публікація моїх розмов з Путіним? Чи призведе вона до якогось продовження наших зустрічей? Ні, думаю, все буде закінчено. Є бажання отримати від цього такий результат, і не отримати більше ніколи можливості повернути наших полонених, яких дуже багато на території “ДНР”, “ЛНР” і на території Росії і Криму? Чи буде у мене така можливість повернути? Ніколи, – сказав він.

За словами Зеленського, публікація розмов зашкодить продовженню процесу повернення людей і припиненню війни на Донбасі.

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Він підкреслив, що оприлюднення стенограм може вплинути на проблеми із західними партнерами і це будуть проблеми всередині суспільства.

– Я вважаю, що це в цілому неправильно, навіть якщо в цих розмовах була та чи інша риторика, навіть якщо вона була про якихось людей, якісь прізвища, про якісь країни, – сказав він.

Глава держави зазначив, що якщо дзвінки приносять результат, то нехай вони залишаться в тому форматі, в якому є.

Зеленський додав, що не займається піаром, тому”не готовий опубліковувати свої розмови” і не публікував свою розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський заявив, що не публікуватиме стенограми своїх розмов зі світовими лідерами

До слова, Факти ICTV ведуть онлайн прес-конференції Зеленського на Kyiv Food Market.