Наступного тижня має стати відома дата зустрічі лідерів країн нормандської четвірки.

Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що він має невдовзі дізнатися дату переговорів у нормандському форматі.

– Я думаю, що дату (Проведення нормандського саміту – Ред.) знатимемо наступного тижня, – сказав Зеленський.

Президент сподівається, що переговори нормандської четвірки вдасться провести у листопаді цього року.

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Він додав, що хотів би завершити війну на Донбасі якомога скоріше.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що у законі про особливий статус Донбасу не може бути мови про автономію регіону.