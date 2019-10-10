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Факти / Україна

Дата зустрічі нормандської четвірки стане відома наступного тижня

Наступного тижня має стати відома дата зустрічі лідерів країн нормандської четвірки.

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що він має невдовзі дізнатися дату переговорів у нормандському форматі.

– Я думаю, що дату (Проведення нормандського саміту – Ред.) знатимемо наступного тижня, – сказав Зеленський.

Президент сподівається, що переговори нормандської четвірки вдасться провести у листопаді цього року.

Читайте: Прес-конференція Зеленського (ОНЛАЙН)

Він додав, що хотів би завершити війну на Донбасі якомога скоріше.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що у законі про особливий статус Донбасу не може бути мови про автономію регіону.

Фото: Офіс Президента

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