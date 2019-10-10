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Факти / Україна / Політика

У всіх міністрів випробувальний термін до кінця 2019 року – Зеленський

Президент Володимир Зеленський підтримає звільнення міністрів, які до кінця 2019 року не покажуть реальних результатів.

володимир зеленський прес

Володимир Зеленський під час прес-марафону зазначив, що у всіх міністрів є випробувальний термін.

Якщо вони не покажуть реальних результатів і ефективної роботи до кінця року, то їх звільнять.

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Це також стосується міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і міністра фінансів Оксани Маркарової, які працювали в складі попереднього уряду.

У нас є міністр фінансів пані Маркарова. Вона – професійна людина. Якщо вона фігуруватиме в кримінальній справі, не виконуватимиме свою роботу, то прем’єр-міністр отримає від мене підтримку і замінить міністра фінансів, – сказав президент.

Зеленський підтримає звільнення міністрів, які до кінця 2019 року не покажуть реальних результатів

Нагадаємо, раніше Володимр Зеленський назвав умову для розпуску Слуги народу через рік.

Фото: Офіс Президента

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